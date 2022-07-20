إجراء عاجل من الأوقاف بشأن صناديق التبرعات بالمساجد

جدة - نرمين السيد - وأعلنت الأوقاف، فى بيان لها، رقم "واتس آب" "01200115268"، لتلقى تلك الشكاوى، مشددة على أنه لا تهاون فى تطبيق قرارها السابق بمنع صناديق التبرعات من المساجد غير النذور.

وشددت الأوقاف على جميع مديرى المديريات والإدارات والمفتشين بضرورة التأكد من عدم وجود أى صناديق للتبرعات فى المساجد، مؤكدة أنه فى حالة وجود صناديق للتبرعات سيتم إحالة جميع المقصرين للتحقيق.

صناديق التبرعات فى المساجد

وكانت وزارة الأوقاف قد قررت، أمس الأول الإثنين، وقف س. م، إمام وخطيب مسجد الـ 100م بحى الشباب، التابع لمدينة العبور، بمحافظة القليوبية عن العمل مع إحالته إلى التحقيق بلجنة القيم والشؤون القانونية بديوان عام الوزارة، لسماحه بجمع أموال بالمسجد فى وجوده بالمخالفة للقانون.

جدير بالذكر، أن وزارة الأوقاف قررت منع جمع أية تبرعات فى المساجد، ورفع جميع صناديق التبرعات بجميع المساجد على مستوى الجمهورية، فيما عدا صناديق النذور، كما أصدرت الوزارة فى وقت لاحق قرارا بمنع جمع أموال نظير صناديق حفظ الأحذية أو نظير استخدام دورات المياه فى المساجد.