طقس الأربعاء.. الأرصاد تعلن عن ظاهرتين مؤثرتين بـ درجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - ويكون الطقس حارا رطبا على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطبا ليلا على جميع الأنحاء.
ومن المتوقع أن تنشط الرياح على سواحل البحر المتوسط مما يؤدى إلى ارتفاع الأمواج بقيم تتراوح من متر ونصف المتر إلى مترين ونصف المتر.
حالة الطقس اليوم
وكشف الخبراء عن أن الظواهر الجوية المتوقعة اليوم تتمثل فى شبورة مائية فى الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة، مع نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.
وعن حالة البحر المتوسط، تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.. أما حالة البحر الأحمر، فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
درجات الحرارة المتوقعة اليوم
العظمى الصغرى
القاهرة 36 25
الإسكندرية 31 24
وادى النطرون 35 24
طنطا 36 25
شبين الكوم 36 25
دمنهور 34 24
بلطيم 32 25
مطروح 30 24
السلوم 32 23
سيوة 37 24
بورسعيد 32 25
دمياط 32 25
الزقازيق 36 25
المنصورة 35 24
الإسماعيلية 38 24
السويس 36 25
العريش 33 24
رفح 32 23
رأس سدر 37 25
نخل 36 18
نويبع 37 26
طابا 36 25
كاترين 35 18
الطور 35 25
شرم الشيخ 41 29
الغردقة 38 28
مرسى علم 39 29
الفيوم 36 24
بنى سويف 37 25
المنيا 38 25
أسيوط 38 25
سوهاج 40 25
قنا 41 25
الأقصر 41 27
أسوان 42 27
إدفو 43 28
أبوسمبل 41 27
الوادى الجديد 41 25
الشلاتين 38 29
حلايب 36 30
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