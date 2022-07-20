هل تتيح «التعليم» نماذج إجابة امتحانات الثانوية العامة؟.. الوزير يجيب

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن وزارة التربية والتعليم ستتيح لطلاب الثانوية العامة هذا العام التقدم بتظلمات على نتائج الامتحانات، حتى يتأكد الطلاب من 3 معلومات هى: نسبة ورقة الإجابة إلى الطالب، تصحيح كل الإجابات، ورصد الدرجات، لكن لا يوجد تدخل فى تقدير الدرجات.





جاء هذا رداً على تساؤل أحد المتابعين له عبر صفحات "فيسبوك"، بشأن إتاحة وزارة التربية والتعليم، نماذج إجابة لامتحانات الثانوية العامة حتى يتسنى للطلاب تقديم التظلمات، ومضاهات إجاباتهم بالإجابات الصحيحة.

وأوضح الوزير، أنه نظراً لأن التظلمات ليس من شأنها التدخل فى تقدير الدرجات، فإن السؤال عن نماذج الإجابة ليس فى محله.

امتحانات الثانوية العامة 2022

وكان وزير التربية والتعليم، أعلن أن الوزارة ستعلن مجموعة من أنباء المهمة لأولياء الأمور والطلاب، يوم الخميس المقبل عند الساعة الواحدة ظهراً، عبر صفحتها الرسمية.

وأوضح الوزير أن الأنباء هى: موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة، آليات التظلم على النتائج، جدول امتحانات الدور الثانى والخريطة الزمنية للعام الدراسى الجديد 2022/2023.

ويؤدى طلاب الثانوية العامة، الامتحانات التى بدأت فى 26 يونيو الماضى، ورقياً بنسبة 100%، بنظام "البابل شيت"، وتصحح وزارة التربية والتعليم الامتحانات إلكترونياً بالكامل.

موعد نتيجة الثانوية العامة 2022

ويؤدى الطلاب الامتحانات وفقاً لنظام التقييم الجديد القائم على قياس مهارات الفهم والتحليل والإبداع، بدلاً من الحفظ والتلقين والاسترجاع.

وقال الوزير خلال لقاءه مع رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، إن الوزارة تجرى عمليات تصحيح الامتحانات أول بأول، وتنسق مع وزارة التعليم العالى، لتحديد موعد إعلان النتيجة لبدء إجراءت تنسيق القبول بالجامعات.

ويصل قطار امتحانات الثانوية العامة إلى محطته النهائية، يوم الخميس المقبل، حيث يؤدى طلاب شعبة العلوم الامتحان فى مادة الأحياء، بينما يؤدى طلاب شعبة الرياضيات الامتحان فى مادة الرياضيات التطبيقية "الاستاتيكا"، فيما يؤدى طلاب الشعبة الأدبية الامتحان فى مادة الفلسفة والمنطق.