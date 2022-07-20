هل سيتم ضم الصف الخامس الابتدائى مع السادس؟.. وزير التعليم يحسم الأمر

جدة - نرمين السيد - رد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على ما يتردد بشأن ضم العامين الخامس الابتدائى والسادس الابتدائى فى عام واحد خلال العام الدراسى الجديد 2022 – 2023.





وقال وزير التربية والتعليم، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "كل ما يتردد بشأن ضم العامين الخامس والسادس الابتدائى فى نظام التعليم الجديد، هو خرافات واستمرار لحرب تشويه منظومة التطوير".

وأضاف الوزير: "أرجو ان نعتمد جميعا على المصادر الرسمية للاخبار وما عدا ذلك فهو حرب إشاعات لا تكاد تتوقف!".

موعد نتيجة الثانوية العامة 2022

وكشف الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن تفاصيل مهمة بشأن نتيجة الثانوية العامة 2022.

وأعلن وزير التعليم موعد إعلان المواعيد الرسمية لـ نتيجة الثانوية العامة 2022، وكذلك موعد إعلان جداول امتحانات الدور الثانى لـ امتحانات الثانوية العامة 2022.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022

وقال وزير التعليم على صفحته الرسمية على "فيسبوك": "سوف تنشر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على صفحاتها الرسمية في تمام الساعة الواحدة ظهرا من يوم غد الخميس 21 يوليو موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 الدور الأول وجداول الدور الثاني للثانوية العامة وضوابط التظلمات وتفاصيل الخريطة الدراسية للعام الدراسى الجديد بإذن الله".

موعد نتيجة الثانوية العامة 2022

وكان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، قد كشف ملابسات تصوير ورقة امتحان مادة الفيزياء من داخل سيارة، يوم الخميس الماضى، والعقوبات التى تم توقيعها على المشاركين فيها.

وأوضح الوزير فى مقطع فيديو، نشر عبر الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الثلاثاء، أن طالب مقيد بالصف الثالث الثانوى، وولى أمره ورئيس لجنة مدرسة أبو زعبل الثانوية المشتركة التابعة لإدارة الخانكة التعليمية، اشتركوا فى تصوير ورقة امتحان الفيزياء للثانوية العامة من داخل سيارة، للإيحاء بأن طالب يحل الامتحان من سيارته، وتشويه صورة الامتحانات وإثارة البلبلة.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022

وقال الوزير إنه تم التعرف على الورقة الامتحانية فور حدوث الواقعة، وضبط المتسببين فيها، وقامت وزارة الداخلية بكشف ملابسات الوضع وتقنين الإجراءات.

وأشار إلى أنه وفقا للتقرير الخاص بالتحقيقات، تم تقييد هذه الحالة كمخالفة طلابية بالمادة رقم 14 من القانون رقم 139 لسنة 1981 بشأن التعليم، والمستبدلة بقوانين أخرى ومواد أخرى بينها القرار الوزارى الخاس بتنظيم أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه لعام 2018.