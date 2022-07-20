موعد نتيجة الثانوية العامة 2022.. بيان عاجل من وزير التعليم

جدة - نرمين السيد - وأعلن وزير التعليم موعد إعلان المواعيد الرسمية لـ نتيجة الثانوية العامة 2022، وكذلك موعد إعلان جداول امتحانات الدور الثانى لـ امتحانات الثانوية العامة 2022.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022

وقال وزير التعليم على صفحته الرسمية على "فيسبوك": "سوف تنشر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على صفحاتها الرسمية في تمام الساعة الواحدة ظهرا من يوم غد الخميس 21 يوليو موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 الدور الأول وجداول الدور الثاني للثانوية العامة وضوابط التظلمات وتفاصيل الخريطة الدراسية للعام الدراسي الجديد بإذن الله".

نتيجة الثانوية العامة 2022

وكان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، قد كشف ملابسات تصوير ورقة امتحان مادة الفيزياء من داخل سيارة، يوم الخميس الماضى، والعقوبات التى تم توقيعها على المشاركين فيها.

وأوضح الوزير فى مقطع فيديو، نشر عبر الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الثلاثاء، أن طالب مقيد بالصف الثالث الثانوى، وولى أمره ورئيس لجنة مدرسة أبو زعبل الثانوية المشتركة التابعة لإدارة الخانكة التعليمية، اشتركوا فى تصوير ورقة امتحان الفيزياء للثانوية العامة من داخل سيارة، للإيحاء بأن طالب يحل الامتحان من سيارته، وتشويه صورة الامتحانات وإثارة البلبلة.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022

وقال الوزير إنه تم التعرف على الورقة الامتحانية فور حدوث الواقعة، وضبط المتسببين فيها، وقامت وزارة الداخلية بكشف ملابسات الوضع وتقنين الإجراءات.

وأشار إلى أنه وفقا للتقرير الخاص بالتحقيقات، تم تقييد هذه الحالة كمخالفة طلابية بالمادة رقم 14 من القانون رقم 139 لسنة 1981 بشأن التعليم، والمستبدلة بقوانين أخرى ومواد أخرى بينها القرار الوزارى الخاس بتنظيم أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه لعام 2018.

تفاصيل الواقعة

وكشف الدكتور طارق شوقى ملابسات الواقعة، مشيرا إلى أن المتهمين هم: الطالب ز أ م ح، المقيد بالصف الثالث الثانوى، بلجنة مدرسة أبوزعبل الثانوية المشتركة، ووالده، ورئيس لجنة الامتحان، وهو معلم لغة عربية بإدارة بلبيس التعليمية والمنتدب لأعمال امتحانات الثانوية العامة بلجنة أبو زعبل.

موعد نتيجة الثانوية العامة 2022

وأوضح الوزير أنه بتاريخ 5 و14 يوليو، خالف المتهمان الأول والثالث القوانين، حيث حاز الطالب جهازا محمولا وسماعة أذن وساعة سمارت، أثناء أدائه امتحان مادة الديناميكا، داخل لجنة سير الامتحان بهدف الغش.

وتابع أن رئيس لجنة الامتحان، استولى دون وجه حق على ورقة أسئلة لامتحان الفيزياء، وخرج بها من لجنة الامتحان وأعطاها إلى مجهول لتوصيلها لولى أمر الطالب بغرض إحداث بلبلة، وقام ولى أمر الطالب وهو المتهم الثانى بتصوير الورقة وإعادتها خلال دقائق.

ولفت شوقى إلى أن رئيس اللجنة قبل بأخذ رشوة من ولى الأمر مقابل تسليمه الورقة الامتحانية، وللتستر على نجله وعدم الإبلاغ عن واقعة حيازته أدوات تكنولوجية فى امتحان الديناميكا يوم 5 يوليو، وبالفعل لم يقم بواجبه فى الإبلاغ عن الطالب وقام بتبديد الأحراز المضبوطة بغرض إخفاء الجريمة.

العقوبات الموقعة

وأعلن الوزير العقوبات التى تم توقيعها على الطالب من جانب وزارة التربية والتعليم، مشيرا إلى أنه تقرر إلغاء جميع امتحانات الطالب فى جميع مواد الدور الأول من العام الدراسى الحالى 2021/2022، وحرمانه أيضا من دخول امتحانات الدور الثانى، واعتبار عام الإلغاء عام رسوم يحسب ضمن أعوام التقدم للامتحانات، مع منعه من دخول امتحانات العام القادم.

أما بالنسبة لرئيس اللجنة، فتم خصم شهرين من راتبه مع منعه من أعمال الامتحانات لمدة 5 سنوات.

وأضاف الوزير، أنه تم تسليم الطالب وولى أمره وهو المسؤول المباشر عن تصوير الأسئلة وتداولها، ورئيس اللجنة إلى النيابة العامة التى تمارس أعمالها، وذلك بتهمة الإساءة للدولة وتكدير السلم العام.

حالات الغش

وطمأن وزير التربية والتعليم الجميع بأن الدولة تراقب الأمور جيدا، والامتحانات أفضل من أى امتحانات سابقة، مشيرا إلى أنه حتى الآن ومع اقتراب نهاية امتحانات الثانوية العامة هناك أقل من 90 حالة غش تم ضبطها من 7 مليون امتحان تم عقدهم، وهذه نسبة تساوى (0.000001).

وأشار إلى أن هناك حالات تم ضبطها بواسطة كاميرات المراقبة المثبتة داخل لجان الثانوية العامة، ولم يعلن عنها بعد، لكن الوزارة تصدر بشأنها قرارات.

موعد نتيجة الثانوية العامة 2022

وأكد شوقى أن كل من قام بالغش تم ضبطه، والنتيجة تشير إلى أن أحدا لم يستفد من هذه الأعمال، مشيرا إلى أن واقعة امتحان الفيزياء حالة فردية، وتداولها بكثافة يسىء لبلادنا وسمعة شهادتنا، مؤكدا أن الدورة تريد أن تطمئن الجميع بأنها تراقب هذا وتتعامل معه فور حدوثه موجها الشكر لوزارة الداخلية لجهودها.