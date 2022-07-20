رئيس جامعة الأزهر يكرم الفائزين بجائزة الترجمة للشباب

جدة - نرمين السيد - كرم الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر، أعضاء الفريق الفائز فى مسابقة الترجمة لشباب الجامعات المصرية من قسم اللغة الأوردية بكليتى اللغات والترجمة للبنين، والدراسات الإنسانية للبنات جامعة الأزهر بالقاهرة بجائزة الترجمة لشباب الباحثين بالجامعات المصرية عن ترجمة رواية "القرية" تأليف الكاتب انتظار حسين، والتى نظمتها وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة التعليم العالى.





وذكرت الجامعة، فى بيان صحفى مساء اليوم الثلاثاء، أن المسابقة أقيمت تحت شعار (ترجم وأبدع) وتعد الأولى من نوعها، وهنأ المحرصاوى، عميدى كليتى اللغات والترجمة، والدراسات الإنسانية للبنات الدكتور محمد غازى، والدكتورة تحية أبو شعيشع، بفوز الفريق بالجائزة، والذى ضم كلا من الدكتور عثمان عبد الناصر عثمان، المدرس المساعد بقسم اللغة الأوردية، والدكتور محمد محمدى الشحات، المدرس المساعد بقسم اللغة الأوردية بكلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر بالقاهرة، والدكتورة هاجر قدرى محمد، المعيدة بقسم اللغة الأوردية بكلية الدراسات الإنسانية للبنات جامعة الأزهر بالقاهرة. يأتى ذلك فى إطار حرص مؤسسة الأزهر الشريف جامعا وجامعة برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، على تكريم المتميزين من أبناء الجامعة بمختلف الكليات.

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