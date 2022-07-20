عقوبات رادعة.. تفاصيل تصوير امتحان الفيزياء من داخل سيارة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأوضح الوزير فى مقطع فيديو، نشر عبر الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الثلاثاء، أن طالب مقيد بالصف الثالث الثانوى، وولى أمره ورئيس لجنة مدرسة أبو زعبل الثانوية المشتركة التابعة لإدارة الخانكة التعليمية، اشتركوا فى تصوير ورقة امتحان الفيزياء للثانوية العامة من داخل سيارة، للإيحاء بأن طالب يحل الامتحان من سيارته، وتشويه صورة الامتحانات وإثارة البلبلة.

وقال الوزير إنه تم التعرف على الورقة الامتحانية فور حدوث الواقعة، وضبط المتسببين فيها، وقامت وزارة الداخلية بكشف ملابسات الوضع وتقنين الإجراءات.

وأشار إلى أنه وفقا للتقرير الخاص بالتحقيقات، تم تقييد هذه الحالة كمخالفة طلابية بالمادة رقم 14 من القانون رقم 139 لسنة 1981 بشأن التعليم، والمستبدلة بقوانين أخرى ومواد أخرى بينها القرار الوزارى الخاس بتنظيم أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه لعام 2018.

تفاصيل الواقعة

وكشف الدكتور طارق شوقى ملابسات الواقعة، مشيرا إلى أن المتهمين هم: الطالب (ز أ م ح) المقيد بالصف الثالث الثانوى، بلجنة مدرسة أبوزعبل الثانوية المشتركة، ووالده، ورئيس لجنة الامتحان، وهو معلم لغة عربية بإدارة بلبيس التعليمية والمنتدب لأعمال امتحانات الثانوية العامة بلجنة أبو زعبل.

وأوضح الوزير أنه بتاريخ 5 و14 يوليو، خالف المتهمان الأول والثالث القوانين، حيث حاز الطالب جهازا محمولا وسماعة أذن وساعة سمارت، أثناء أدائه امتحان مادة الديناميكا، داخل لجنة سير الامتحان بهدف الغش.

وتابع أن رئيس لجنة الامتحان، استولى دون وجه حق على ورقة أسئلة لامتحان الفيزياء، وخرج بها من لجنة الامتحان وأعطاها إلى مجهول لتوصيلها لولى أمر الطالب بغرض إحداث بلبلة، وقام ولى أمر الطالب وهو المتهم الثانى بتصوير الورقة وإعادتها خلال دقائق.

ولفت شوقى إلى أن رئيس اللجنة قبل بأخذ رشوة من ولى الأمر مقابل تسليمه الورقة الامتحانية، وللتستر على نجله وعدم الإبلاغ عن واقعة حيازته أدوات تكنولوجية فى امتحان الديناميكا يوم 5 يوليو، وبالفعل لم يقم بواجبه فى الإبلاغ عن الطالب وقام بتبديد الأحراز المضبوطة بغرض إخفاء الجريمة.

العقوبات الموقعة

وأعلن الوزير العقوبات التى تم توقيعها على الطالب من جانب وزارة التربية والتعليم، مشيرا إلى أنه تقرر إلغاء جميع امتحانات الطالب فى جميع مواد الدور الأول من العام الدراسى الحالى 2021/2022، وحرمانه أيضا من دخول امتحانات الدور الثانى، واعتبار عام الإلغاء عام رسوم يحسب ضمن أعوام التقدم للامتحانات، مع منعه من دخول امتحانات العام القادم.

أما بالنسبة لرئيس اللجنة، فتم خصم شهرين من راتبه مع منعه من أعمال الامتحانات لمدة 5 سنوات.

وأضاف الوزير، أنه تم تسليم الطالب وولى أمره وهو المسؤول المباشر عن تصوير الأسئلة وتداولها، ورئيس اللجنة إلى النيابة العامة التى تمارس أعمالها، وذلك بتهمة الإساءة للدولة وتكدير السلم العام.

حالات الغش

وطمأن وزير التربية والتعليم الجميع بأن الدولة تراقب الأمور جيدا، والامتحانات أفضل من أى امتحانات سابقة، مشيرا إلى أنه حتى الآن ومع اقتراب نهاية امتحانات الثانوية العامة هناك أقل من 90 حالة غش تم ضبطها من 7 مليون امتحان تم عقدهم، وهذه نسبة تساوى (0.000001).

وأشار إلى أن هناك حالات تم ضبطها بواسطة كاميرات المراقبة المثبتة داخل لجان الثانوية العامة، ولم يعلن عنها بعد، لكن الوزارة تصدر بشأنها قرارات.

وأكد شوقى أن كل من قام بالغش تم ضبطه، والنتيجة تشير إلى أن أحدا لم يستفد من هذه الأعمال، مشيرا إلى أن واقعة امتحان الفيزياء حالة فردية، وتداولها بكثافة يسىء لبلادنا وسمعة شهادتنا، مؤكدا أن الدورة تريد أن تطمئن الجميع بأنها تراقب هذا وتتعامل معه فور حدوثه موجها الشكر لوزارة الداخلية لجهودها.

واقعة السيارة

وأثارت صور متداولة لأسئلة امتحان فى مادة الفيزياء للثانوية العامة، تم التقاطها من داخل سيارة، الخميس الماضى، حالة من الغضب بين أولياء أمور وطلاب الثانوية العامة، على مواقع التواصل الاجتماعى.

وكانت الصور مصحوبة بتعليق: "عربيتى بقت أشهر من وزير التعليم، أعمل إيه انتوا اللى مالكوش ضهر"، ليظن الناس أن هناك طالبا حصل على كراسة امتحان الفيزياء للإجابة عليها داخل سيارته بدلا من اللجنة الامتحانية، وهو ما نفته وزارة التربية والتعليم.

وقال الدكتور طارق شوقى، إن الامتحان الذى تم تداوله، لا يخص طالب وإنما تم تصويره من مظروف الامتحان الاحتياطى، مشيرا إلى أن الصور تم التقاطها من لجنة أبوزعبل البلد بإدارة الخانكة التعليمية بمحافظة القليوبية.

وأضاف الوزير فى منشور عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "إنه لا يخفى على أحد المحاولات المستميتة لتشويه صورة الامتحانات المصرية، لا سيما وأنها تسير بانتظام شديد".