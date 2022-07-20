هذه المنطقة مجانا فى ممشى أهل مصر.. تفاصيل فرض رسوم (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأضاف فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتى" الذى يُعرض على فضائية صدى البلد، مساء اليوم، أنه لابد من تنظيم الأعداد الكبيرة التى تستخدم ممشى أهل مصر.

وذكر أن هناك ممشى أهل مصر سفلى وآخر علوى فى مستوى الشارع، مشيرا إلى أن هناك رسوم لممشى أهل مصر السفلى تستقطع من فاتورة المطعم الذى يدخله المواطن، كما أكد على عدم وجود رسوم بالممشى العلومى فهو مجانًا للمواطنين ومزود بالخدمات.

وأشار إلى أن 750 مليون جنيه تكلفة تطوير ممشى أهل مصر، كما سيتم تخصيص مناطق للدراجات فى الممشى.