جدة - نرمين السيد - وأضاف فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتى" الذى يُعرض على فضائية صدى البلد، مساء اليوم، أنه لابد من تنظيم الأعداد الكبيرة التى تستخدم ممشى أهل مصر.
وذكر أن هناك ممشى أهل مصر سفلى وآخر علوى فى مستوى الشارع، مشيرا إلى أن هناك رسوم لممشى أهل مصر السفلى تستقطع من فاتورة المطعم الذى يدخله المواطن، كما أكد على عدم وجود رسوم بالممشى العلومى فهو مجانًا للمواطنين ومزود بالخدمات.
وأشار إلى أن 750 مليون جنيه تكلفة تطوير ممشى أهل مصر، كما سيتم تخصيص مناطق للدراجات فى الممشى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هذه المنطقة مجانا فى ممشى أهل مصر.. تفاصيل فرض رسوم (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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