عاجل.. الخارجية: وصول جثمان الصيدلى المصرى المتوفى بالسعودية غدا

جدة - نرمين السيد - أكدت وزارة الخارجية أن المتابعة المتواصلة للقطاع القنصلى بوزارة الخارجية، والجهود التى بذلتها السفارة والقنصلية العامة لجمهورية مصر العربية فى الرياض، أسفرت عن الانتهاء من كافة الترتيبات لنقل جثمان المرحوم المواطن المصرى الصيدلى أحمد محمد حاتم عبد الهادى، والذى توفى إثر إطلاق أعيرة نارية عليه أثناء تأدية عمله فى المملكة العربية السعودية.





وأوضحت الخارجية فى بيان لها، أن البعثة المصرية واصلت اتصالاتها ومساعيها على مدار الساعة من أجل إنهاء كافة الإجراءات هناك واستخراج التصاريح اللازمة لشحن الجثمان إلى أرض الوطن، فضلاً عن متابعة الموقف مع السلطات هناك، مضيفة "ومن المُنتظر أن يصل جثمان المرحوم إلى أرض الوطن فجر غد الأربعاء الموافق 20 الجارى". وتقدّمت وزارة الخارجية من خلال البيان بصادق التعازى وخالص المواساة لذوى المرحوم، داعيةً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويُلهم أسرته ومُحبيه كل الصبر والسلوان.

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