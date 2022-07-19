محافظ دمياط تبحث مخطط شبكة الطرق بمشروع تطوير عواصم المدن فى رأس البر

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقدته اليوم الثلاثاء، بحضور رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر وممثلى القطاعات والمديريات المعنية ومديرى عدد من الإدارات بديوان عام المحافظة.

واطلعت المحافظ على المخطط الذى تم إعداده لمحاور الطرق وذلك بعد الانتهاء من دراسة طبيعة المناطق المحيطة بالتنسيق بين الجهات المعنية لاختيار أفضل وأنسب الحلول للبدء فى تنفيذ المحاور المؤدية للمشروع وأيضا آلية مد شبكات المرافق إليه.

وأكدت الدكتورة منال عوض حرص المحافظة على تذليل كافة العقبات أمام المشروع لاستكماله وفقا للجدول الزمنى المحدد، لتحقيق الرؤية التى يستهدفها هذا المشروع القومى، الذى أطلقته الدولة وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسى.

يذكر أن مشروع تطوير عواصم المدن يتم تنفيذه برأس البر بموقعين الأول على مساحة 60 فدانا تتضمن 96 عمارة سكنية ومنشآت خدمية، والثانية على مساحة 72 فدانا تشمل 143 عمارة سكنية ومنشآت خدمية.

كما تابعت محافظ دمياط، خلال زيارة لمدينة رأس البر، الموقف التنفيذى لمشروع إنشاء 4 عمارات للإسكان الاستثمارى بشارعى 105 و107 ضمن مشروعات صندوق الاسكان الاقتصادى.

واطلعت الدكتورة منال عوض على نسب ومراحل الأعمال الإنشائية للمشروع الذى تنفذه مديرية الإسكان بدمياط، وتم تصميمه وفقا للطراز المعمارى لمدينة رأس البر ويضم 48 وحدة سكنية و32 مكانا مخصصا للسيارات، كما تفقدت عددا من تلك الوحدات وأكدت على استكمال الأعمال بالجودة والمواصفات المطلوبة بما يتوافق مع طبيعة المدينة.