للباحثين عن شقة .. تفاصيل طرح وحدات سكنية فى القاهرة والجيزة

جدة - نرمين السيد - وأعلنت الهيئة التابعة لـ وزارة الإسكان أنها بدأت، أمس، وحتى يوم الخميس الموافق 28 يوليو الجارى، عن كراسات الشروط بقيمة 200 جنيه رسوم، والخاصة ببيع 33 وحدة سكنية بمشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة، وذلك بمقر الهيئة الرئيسى فى "3 ش سمير عبد الرؤوف امتداد مكرم عبيد بمدينة نصر".

وخصصت الهيئة أرقام تليفونات للاستعلام وهى: "22724898 – 22724897".

وفى التقرير التالى يستعرض "دوت الخليج" أبرز التفاصيل عن المشروع:

مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة

- سعر المتر وصل إلى 7800جنيه للمتر

- جدية حجز 70 ألف جنيه والتى تمثل 10% من قيمة الوحدة

- تقديم تسهيلات كبيرة فى السداد حتى 10سنوات

- مكان شراء كراسة الشروط من مقر الهيئة الرئيسى فى 3 شارع سمير عبد الرؤوف امتداد مكرم عبيد بمدينة نصر.

الشروط العامة للحجز:

– لا يترتب على قبول طلب الحجز أو سداد جدية القرعة أى التزامات على الهيئة.

– التعامل بالتوكيلات فى جميع إجراءات الحجز والتخصيص فى حدود قرابة الدرجتين الأولى والثانية فقط مع تقديم أصل التوكيل.

– نتيجة القرعة نهائية ولا يجوز تعديلها لأى سبب.

– لن يلتفت إلى أى طلب يقدم إلى الهيئة بخلاف المواعيد المحددة.

مواصفات المشروع:

– مساحات الشقق تبدأ من 109 م2، 124 م2، 152 م2، على أن يتم التسليم فى نوفمبر 2022.

– العمارة عبارة عن دور أرضى و5 أدوار متكررة وجراج.

– يتم تسليم الوحدات بنظام النصف تشطيب

– يوجد بالمشروع مول تجارى ومبنى إدارى واجتماعى، ومسجد ومنطقة خدمات.

المشروع الثانى «عصفور الجنة»

وأعلن الجهاز المركزى للتعمير بيع كراسات شروط الحجز فى مشروع "عصفور الجنة" بمدينة 6 أكتوبر مقابل 300 جنيه، يوم 24 يوليوالجارى، وأوضح أن عدد الشقق المطروحة يصل إلى 127 شقة، جاهزة للاستلام كاملة التشطيب والمرافق، فى المشروع بمساحات مختلفة وبتيسيرات كبيرة فى السداد.

– يتم شراء كراسة الشروط من مقر الجهاز التنفيذى للمشروعات المشتركة بحلوان، على أن يتم الحجز والتقديم بداية من اليوم 24 يوليو.

– يتواجد المشروع بالقطعة 75 مترا جنوب الأحياء بمدينة 6 أكتوبر.

الأسعار والمساحات:

تتنوع المساحات داخل المشروع والتى تصل لـ76 مترا و80 مترا و81 مترا، و137 مترا.

سعر المتر من 5375 جنيها و5477 جنيها و5537 جنيها

سجلت الوحدة الـ81 مترا بالدور الأرضى 435 ألف و654 جنيها

والوحدة الـ137 مترا سجلت 773 ألف جنيه.

سجلت الوحدة الـ75 مترا بالدور الثانى 413 ألف و803 جنيهات

الوحدة الـ71 مترا سجلت 378 ألفا.

أنظمة السداد: