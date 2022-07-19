الأنبا لوقا يزور السفارة المصرية بفرنسا للتهنئة بالذكرى الـ 70 لثورة يوليو

جدة - نرمين السيد - زار نيافة الأنبا لوقا أسقف جنوب فرنسا والجزء الفرنسى من سويسرا، مقر السفارة المصرية فى باريس، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة الذكرى السبعين لثورة 23 يوليو، رافق نيافته أثناء الزيارة وفد من كهنة إيبارشية باريس وشمال فرنسا نيابة عن أسقف الإيبارشية نيافة الأنبا مارك المتواجد فى النمسا حاليًا.





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