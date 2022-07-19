«بحوث البترول» يعلن بدء فعاليات التدريب الصيفى لطلاب الجامعات

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور ياسر مصطفى مدير معهد بحوث البترول المصرى بدء التدريب الصيفى لطلبة الجامعات المصرية لعام 2022، والذى يأتى فى إطار التعاون الدائم مع القطاع الأكاديمى فى مجالات التدريب.





وأكد مدير المعهد، فى بيان أصدره اليوم الثلاثاء، حرصه الدائم على الاستثمار فى الكوادر البشرية والعقول الشابة المتميزة من خلال برامج تدريبية متكاملة ومتطورة لثقل مهاراتهم وتأهلهم لسوق العمل.

وأوضح أن البرنامج التدريبى سيتضمن محاضرة عامة للطلاب عن رؤية مصر 2030 بالتنسيق مع وزارة التخطيط، وأيضا محاضرة عن ريادة الأعمال وقانون الحوافز والابتكار وذلك لخلق مجتمع قادر على الإبداع والابتكار ومنتج للعلوم والتكنولوجيا والمعارف.

من جانبه، قال الدكتور أحمد نوح رئيس لجنة التدريب بالمعهد إنه تم استقبال أكثر من 700 طالب وطالبة فى تخصصات الكيمياء والكيمياء الحيوية، الجيولوجيا، الهندسة الكيميائية وهندسة البترول.

وأضاف أن البرنامج التدريبى الذى يستمر حتى 22 أغسطس المقبل، يتضمن محاضرات نظرية وزيارات ميدانية لمعامل المعهد للتدريب العملى على أحدث الأجهزة العلمية من خلال أساتذة المعهد المتميزين وخبرتهم فى نقل المعلومة على أكمل وجه لتعظيم الاستفادة من البرنامج التدريبى.