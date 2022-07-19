جامعة جنوب الوادى : توقع الكشف على 300 حالة بإحدى قرى نجع حمادى

جدة - نرمين السيد - وأشار رئيس الجامعة الدكتور يوسف غرباوى وفق بيان اليوم، إلى أن القافلة وقعت الكشف الطبى وقدمت العلاج لـ300 حالة مرضية من أبناء المركز بواقع 82 حالة رمد و60 حالة عظام و25 أنف وأذن وحنجرة و7حالة نساء وتوليد، و25 حالة أطفال، و50 جلدية، و50 حالة جهاز هضمى وحالة واحدة حالة نفسية وعصبية، مؤكدا أن جميع الخدمات وصرف العلاج تم تقديمها مجانا.

من جانبه، أضاف الدكتور أحمد كمال نصارى، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع أن القافلة تضمنت حملة لمكافحة الإدمان بعمل اللقاءات التوعوية مع أهالى القرية من مختلف الفئات العمرية للتأكيد على أخطار الإدمان.

وفى سياق منفصل، انطلقت اليوم مبادرة «اكفل..استر.. وجوز» لدعم زواج 60 فتاة يتيمة ضمن الفتيات اليتيمات فى القرى الأكثر احتياجا بقرى وعزب ونجوع ومدن محافظة قنا.

وأكد وكيل مديرية التضامن الاجتماعى بقنا حسن عثمان فى تصريح اليوم الثلاثاء، الدور المهم والحيوى لمؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنبا إلى جنب مع الجهاز التنفيذى للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

وأوضح عثمان أن انطلاق مبادرة "اكفل.. استر.. وجوز" جاءت تأكيدا على الاهتمام الكبير للشرائح الأيتام وخاصة الفتيات اليتيمات من خلال تسليمهن مبالغ مادية وهدايا عينية وذلك لدعمهن واستكمال ما ينقصهن لبناء منزل الزوجية.

وفى السياق، أشار مدير عام جمعية الأورمان ممدوح شعبان، إلى أن فرق عمل الأورمان المنتشرة فى محافظة قنا نجحت فى تكوين قاعدة بيانات قوية لأسر الأيتام غير القادرين فى قرى ونجوع وعزب المحافظة وبخاصة القرى الأكثر احتياجا وأنها سوف تستثمر قاعدة البيانات هذه فى دعم هذه الشريحة وتقديم خدمات متنوعة لها.

يذكر أن جمعية الأورمان ومنذ إطلاقها لمشروع دعم زواج الفتيات اليتيمات ساهمت فى زواج عدد 19ألفا و893 فتاة يتيمة بجميع محافظات الجمهورية المختلفة، ويتم اختيار الفتيات وفق عدة اشتراطات، أهمها أن يكون تم عقد قرانها ووفاة عائلها وعدم مقدرتها الاقتصادية من واقع بحث ميدانى تجريه الأورمان لها.