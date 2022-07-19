محافظ الغربية يوجه بالتصدى لمخالفات البناء

جدة - نرمين السيد - وجه الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، بتصدى جميع الأجهزة بكل حزم وقوة تجاه مخالفات البناء والتعدى على الأراضى الزراعية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على الرقعة الزراعية وتنظيم عملية البناء لمواجهة ظاهرة التعدى على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لردع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون والتعدى على الأراضى الزراعية.





جاء ذلك خلال متابعة المحافظ، اليوم الثلاثاء، لجهود رئاسة حى أول طنطا تحت إشراف ممدوح النجار فى تنفيذ 3 إزالات "دور سادس علوى بشارع عبد الحميد عبد الرحمن من طريق شوبر الدائرى، ودور سادس علوى بشارع الغزالى من طريق شوبر إلى جانب إزالة دور ثالث علوى بشارع أبو العلا.

وتابع رحمى جهود الوحدات المحلية بمركز ومدينة المحلة الكبرى فى إزالة التعديات على الأراضى الزراعية فى المهد تحت إشراف وجدى الجروانى رئيس المدينة بالتنسيق مع مديرية الزراعة وقوات الشرطة، حيث تمكنت الحملات من إزالة سور بلوك على مساحة سهمين بالوحدة المحلية لمحلة أبوعلى، وإزالة أساس بلوك الأبيض على مساحة 14 سهما بالوحدة المحلية بمحلة حسن.

وأزالت الوحدة المحلية بنمرة البصل، قواعد وشدات خشبية على مساحة قيراط و9 أسهم، بالإضافة إلى إزالة مقبرة على مساحة 2 سهم، وإزالة سور من البلوك على مساحة قيراطيم وسهمين بالوحدة المحلية بالجابرية.

وتمكن مركز المحلة من إزالة قواعد خرسانية على مساحة 16 سهما بقرية سامول وإزالة قواعد خرسانية بسامول على مساحة قيراط و5 أسهم، كما تمت إزالة سور طوب أحمر على مساحة 12 سهما بالعامرية وإزالة قواعد خرسانية بمساحة 18 سهما بالسجاعية إلى جانب إزالة سور من البلوك على مساحة 3 أمتار بعزبة الكرما بوحدة البنوان.

وفى حى ثان المحلة تمكن الحى برئاسة سعد نصر من تنفيذ إزالة 3 حالات من البناء المخالف، حيث تم فك شدة خشبية بالدور الخامس علوى بشارع عبد المنعم رياض بسكة زفتى وفك شدة خشبية بشارع جمال عبد الناصر منطقة الجمهورية إلى جانب فك شدة خشبية فى المهد لسقف الدور الثالث بشارع مستجد فى منطقة أبو دراع امتداد شارع الموقف البرى.

كما تمكن مركز ومدينة طنطا برئاسة حسام عبد اللطيف من إزالة تعد على أرض زراعية عبارة عن سور بارتفاع 2 متر وبطول 10 أمتار بقرية صناديد.