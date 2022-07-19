قنا تطلق مبادرة «اكفل.. استر.. جوز» لدعم زواج 60 عروسة يتيمة

جدة - نرمين السيد - وأكد وكيل مديرية التضامن الاجتماعى بقنا حسن عثمان، فى تصريح اليوم الثلاثاء، على الدور المهم والحيوى لمؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنبا إلى جنب مع الجهاز التنفيذى للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.
وأوضح عثمان أن انطلاق مبادرة "اكفل.. استر.. وجوز" جاءت تأكيدا على الاهتمام الكبير للشرائح الأيتام وخاصة الفتيات اليتيمات من خلال تسليمهن مبالغ مادية وهدايا عينية وذلك لدعمهن واستكمال ما ينقصهن لبناء منزل الزوجية.
وفى إطار متصل، أفاد مدير عام الأورمان ممدوح شعبان، أن فرق عمل الأورمان المنتشرة فى محافظة قنا نجحت فى تكوين قاعدة بيانات قوية لأسر الأيتام غير القادرين فى قرى ونجوع وعزب المحافظة وبخاصة القرى الأكثر احتياجا وأنها سوف تستثمر قاعدة البيانات هذه فى دعم هذه الشريحة وتقديم خدمات متنوعة لها.
يذكر أن جمعية الأورمان ومنذ إطلاقها لمشروع دعم زواج الفتيات اليتيمات ساهمت فى زواج عدد 19 ألفا و893 فتاة يتيمة بجميع محافظات الجمهورية المختلفة، ويتم اختيار الفتيات وفق عدة اشتراطات، أهمها أن يكون تم عقد قرانها ووفاة عائلها وعدم مقدرتها الاقتصادية من واقع بحث ميدانى.
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