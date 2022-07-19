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وأكدت وزيرة الثقافة ضرورة استثمار التواجد الجماهيرى المكثف فى الكثير من المناطق خلال فترة الصيف لتوصيل المنتج الإبداعى إلى كافة شرائح المجتمع، مشيرة إلى أن المعرض يأتى ضمن خطوات تطوير استراتيجيات نشر التنوير بين أبناء الوطن، وأضافت أنه جاء نتيجة إدراك أهمية الثقافة والمعرفة داخل المنشآت الرياضية باعتبار النادى الأهلى أحد المؤسسات الوطنية التى تسعى للمساهمة فى إعداد أجيال جديدة متميزة بدنيا وفكريا.
من جانبه عبر الكابتن محمود الخطيب عن سعادته بالتعاون المثمر بين النادى الأهلى ووزارة الثقافة ممثلة فى الهيئة المصرية العامة للكتاب، وأكد أهمية تواجد الثقافة والفن بجانب الأنشطة الرياضية والخدمية المتعددة التى يقدمها النادى لجمهوره، مشيدا بجهد الثقافة الدؤوب لتنمية الوعى المجتمعى وبناء الإنسان، ووجه الدعوة لأعضاء ورواد النادى لزيارة المعرض والاطلاع على ما يضمه من عناوين فى مختلف ألوان المعرفة.
وأكد الدكتور هيثم الحاج على أن المعرض يشارك به 24 دار نشر منها قطاعات وزارة الثقافة ومؤسسة دار المعارف ومؤسسة الأهرام ويعد بداية لسلسلة معارض بالنادى الأهلى بفروعه الثلاثة، وأضاف أنه يضم مجموعة من أحدث إصدارات هيئة الكتاب بمختلف المجالات والسلاسل بالإضافة إلى كتب الأطفال ومكتبة الأسرة مشيرا إلى أنه يشهد عدة فعاليات مخصصة للطفل وتخفيضات تصل إلى 20 ٪ بجانب مبادرة وزارة الثقافة "ثقافتك كتابك" التى يبدأ سعر الكتاب فيها من جنية واحد حتى 20 جنيهًا .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عبد الدايم والخطيب يفتتحان معرض النادى الأهلى الأول للكتاب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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