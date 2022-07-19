عبد الدايم والخطيب يفتتحان معرض النادى الأهلى الأول للكتاب

جدة - نرمين السيد - افتتحت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والكابتن محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى معرض الكتاب الأول بالنادى بالجزيرة والذى تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج بالتعاون مع اللجنة الثقافية بالنادى ويرأسها المخرج خالد جلال ويستمر على مدار 10 أيام حتى 29 يوليو.





وأكدت وزيرة الثقافة ضرورة استثمار التواجد الجماهيرى المكثف فى الكثير من المناطق خلال فترة الصيف لتوصيل المنتج الإبداعى إلى كافة شرائح المجتمع، مشيرة إلى أن المعرض يأتى ضمن خطوات تطوير استراتيجيات نشر التنوير بين أبناء الوطن، وأضافت أنه جاء نتيجة إدراك أهمية الثقافة والمعرفة داخل المنشآت الرياضية باعتبار النادى الأهلى أحد المؤسسات الوطنية التى تسعى للمساهمة فى إعداد أجيال جديدة متميزة بدنيا وفكريا.

من جانبه عبر الكابتن محمود الخطيب عن سعادته بالتعاون المثمر بين النادى الأهلى ووزارة الثقافة ممثلة فى الهيئة المصرية العامة للكتاب، وأكد أهمية تواجد الثقافة والفن بجانب الأنشطة الرياضية والخدمية المتعددة التى يقدمها النادى لجمهوره، مشيدا بجهد الثقافة الدؤوب لتنمية الوعى المجتمعى وبناء الإنسان، ووجه الدعوة لأعضاء ورواد النادى لزيارة المعرض والاطلاع على ما يضمه من عناوين فى مختلف ألوان المعرفة.

وأكد الدكتور هيثم الحاج على أن المعرض يشارك به 24 دار نشر منها قطاعات وزارة الثقافة ومؤسسة دار المعارف ومؤسسة الأهرام ويعد بداية لسلسلة معارض بالنادى الأهلى بفروعه الثلاثة، وأضاف أنه يضم مجموعة من أحدث إصدارات هيئة الكتاب بمختلف المجالات والسلاسل بالإضافة إلى كتب الأطفال ومكتبة الأسرة مشيرا إلى أنه يشهد عدة فعاليات مخصصة للطفل وتخفيضات تصل إلى 20 ٪؜ بجانب مبادرة وزارة الثقافة "ثقافتك كتابك" التى يبدأ سعر الكتاب فيها من جنية واحد حتى 20 جنيهًا .