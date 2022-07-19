فايز فرحات: اتفاق مجلس أمناء الحوار الوطني على الموضوعات المطروحة بنسبة 100...



حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 19 يوليو 2022 10:25 مساءً - قال محمد فايز فرحات، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن جزء أساسي من جدول الأعمال الأساسية لجلسة اليوم كان مناقشة الأمور التي تصلح أن تكون موضوع للنقاش في الحوار في المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم فتح النقاش حول مكونات كل محور سواء سياسيا أو اجتماعيا أو اقتصاديا

ولفت إلى أن القضايا كانت كثيرة ومترابطة مع بعضها في جلسة الحوار الوطني، وكان هناك توافق حول القضايا التي تم مناقشتها بنسبة 100 %.

وأوضح أن الحوار الوطني لم يبدأ بعد، ولكن لا زال في الإطار التنظيمي للتمهيد لبدء للحوار، لافتا إلى أن هناك إجماع في مجلس الأمناء وذلك بعد مناقشة جميع الآراء.

واختتم محمد فايز فرحات، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أنه سيتم التعامل مع جميع القضايا بنفس الأهمية ودرجة الأولوية، موضحا أن المواطن كان حاضرًا بقوة في اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني.