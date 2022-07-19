عاجل- قرارات مهمة من التعليم بشأن الطالب المشارك بواقعة غش مادة الفيزياء  

وذكرت الوزارة فى بيان مساء اليوم الثلاثاء، أنه فيما يخص رئيس اللجنة فقد تقرر خصم شهرين من راتبه، مع حرمانه من عمل الامتحانات لمدة خمسة أعوام من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.
وبالنسبة لولى أمر الطالب أوضحت الوزارة أنه تم إحالته إلى النيابة العامة، وكذلك تم إحالة الطالب ورئيس اللجنة فى ذات الشأن.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم ضبط أقل من 90 حالة غش من 7 ملايين امتحان منذ بدء امتحانات الدور الأول الثانوية العامة يوم 20 يونيو الماضى وهو ما يعنى نسبة 1 من 100 ألف.
ووجهت الوزارة الشكر لوزارة الداخلية وكافة الأجهزة المعنية، مؤكدة أن ما تم عرضه هو حالة فردية ولا يجب أن تلهينا عن شكر كافة المسؤولين عن سير الامتحانات بنزاهة كبيرة.
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