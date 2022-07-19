غدا.. استئناف رحلات البالون الطائر بالأقصر

جدة - نرمين السيد - قررت سلطة الطيران المدنى المصرى استئناف رحلات البالون الطائر بمدينة الأقصر، اعتبارا من صباح غد الأربعاء، بعدما تم تعليق الرحلات لمدة يوم واحد فقط إثر واقعة انحراف بالون طائر صباح أمس الاثنين، والتلامس مع بالون آخر كان على متنه 28 راكبا وصلوا جميعا بسلام بعد هبوط البالون إلى الأرض.





وعلى إثر الواقعة اتخذت سلطة الطيران المدنى المصرى قرارا بتعليق نشاط البالون الطائر فى الأقصر مؤقتا لحين إشعار آخر حيث تم إيفاد لجنة مختصة من مفتشى السلامة الجوية بسلطة الطيران المدنى المصرى للتحقيق فى الواقعة. وراجعت اللجنة، جميع الإجراءات والخطوات المتخذة لتشغيل منطقة إقلاع البالون الطائر والتأكد من سلامة جميع الإجراءات وكذلك سلامة جميع ركاب البالون محل الواقعة وعدم وجود أى شكاوى للركاب من الإجراءات التشغيلية للرحلتين محل التحقيق حيث أشادوا بالإجراءات التى تمت فى أثناء عملية الهبوط الاضطرارى. وبناء على ذلك اتخذت سلطة الطيران المدنى قرارها باستئناف نشاط البالون الطائر بمدينة الأقصر مع استمرار تعليق رحلات الشركتين محل الواقعة لحين استكمال التحقيقات

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