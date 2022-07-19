درجة الحرارة تحطم الأرقام القياسية فى بريطانيا اليوم

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، أن درجات الحرارة فى المملكة المتحدة سجلت رقما قياسيا جديدا وحطمت جميع الأرقام السابقة فى سجلات المملكة بتسجيلها اليوم 40.3 درجة.





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