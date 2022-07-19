جون كيرى لـ إكسترا نيوز: مؤتمر COP27 بشرم الشيخ سيحظى بمشاركة دولية كبيرة

جدة - نرمين السيد - وأضاف كيرى فى تصريحات لفضائية "إكسترا نيوز"، أن كل الدول ستشارك فى "كوب27" لتستعرض ما أنجزته فى قضية التغير المناخى.

وأضاف كيرى "ستكون هناك بعض الإسهامات الجديدة التى يجب أن تظهر الآن، ولا تستطيع دول منفردة أن تحل مشكلة المناخ بمفردها، وعلى الجميع أن يتضافر لحلها".





وتابع "ربما تكون هناك طرق مختلفة، لكن يجب تقليل الانبعاثات وأن نبدأ بالتحول بشكل سريع نحول الطاقة الجديدة".