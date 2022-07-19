جدة - نرمين السيد - وأضاف كيرى فى تصريحات لفضائية "إكسترا نيوز"، أن كل الدول ستشارك فى "كوب27" لتستعرض ما أنجزته فى قضية التغير المناخى.
وأضاف كيرى "ستكون هناك بعض الإسهامات الجديدة التى يجب أن تظهر الآن، ولا تستطيع دول منفردة أن تحل مشكلة المناخ بمفردها، وعلى الجميع أن يتضافر لحلها".
وتابع "ربما تكون هناك طرق مختلفة، لكن يجب تقليل الانبعاثات وأن نبدأ بالتحول بشكل سريع نحول الطاقة الجديدة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جون كيرى لـ إكسترا نيوز: مؤتمر COP27 بشرم الشيخ سيحظى بمشاركة دولية كبيرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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