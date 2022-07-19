رئيس وفد الاتحاد الأوروبى بالقاهرة يزور الأكاديمية العربية بالعلمين الجديدة

جدة - نرمين السيد - زار رئيس وفد الاتحاد الأوروبى بالقاهرة السفير كريستيان برجر، والمسؤول الإقليمى للبحث العلمى والابتكار الدكتورة هبة جابر، فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بمدينة العلمين الجديدة.





وكان فى استقبالهما رئيس الأكاديمية الدكتور إسماعيل عبدالغفار، وتأتى الزيارة لتفقد الفرع الجديد وبحث سبل التعاون المشترك وتعزيز العلاقات. تناول اللقاء - حسبما ذكرت الأكاديمية فى بيان اليوم - العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى الشأن التعليمى والأكاديمى والتقنى وغيرها. وأجرى وفد الاتحاد الأوروبى جولة تفقدية بالفرع استمع خلالها لشرح مفصل عن إمكانيات الفرع والمعامل والمختبرات، بالإضافة إلى جولة داخل معامل كليات الطب البشرى وطب الأسنان والصيدلة تلاها اجتماع قدم خلاله عرضا مفصلا عن الاتفاقات الدولية مع كبرى الجامعات العالمية بالاضافة إلى عرض للبرامج التعليمية بالاكاديمية.

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