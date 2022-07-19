وزير التعليم يكشف عقوبة المتهمين بتصوير امتحان الفيزياء

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 19 يوليو 2022 09:28 مساءً - أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إصدار قرارات رادعة بشأن واقعة الغش أثناء امتحان الفيزياء للثانوية العامة، وتصوير النموذج في سيارة.

وأعلن “شوقي”، إلغاء جميع امتحانات الطالب المشارك في الواقعة للدور الأول من العام الدراسي 2021_2022 وحرمانه من أداء امتحانات الدور الثاني لذات العام، مع احتساب عام الحرمان عام رسوب، ومنعه من دخول امتحانات العام الثاني وذلك بعد نتيجة التحقيقات التي تمت لكشف تفاصيل وملابسات الواقعة.

وفيما يخص رئيس اللجنة تم خصم شهرين مع حرمانه من عمل الامتحانات لمدة ٥ أعوام من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وبالنسبة لولي الأمر تم تحويله للنيابة العامة، كذلك تم تحويل الطالب ورئيس اللجنة في ذات الشأن.

جدير بالذكر أنه تم ضبط أقل من ٩٠ حالة غش من ٧ مليون امتحان تم انعقادهم وهو ما يعني نسبة ١ من ١٠٠ ألف.