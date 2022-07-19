الصحة: 4 حجاج مصريين محتجزون بالمستشفيات.. وتحليل كورونا مجانا لـ1590 حاجا

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 19 يوليو 2022 09:28 مساءً - أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم 25 ألفا و229 خدمة طبية للمترددين على عيادات البعثة الطبية المصرية للحج، حتى مساء أمس الإثنين، متضمنين الزيارات التكرارية لمرضى الضغط، والسكر، وآلام العظام، التي تحتاج متابعة دورية، ما بين الكشف وصرف العلاج بالمجان.

إجمالي دخول المستشفيات من الحجاج المصريين بلغ 36 حالة

وأشار الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن إجمالي دخول المستشفيات من الحجاج المصريين بلغ 36 حالة، خرج منهم 32 حالة بعد تلقيهم العلاج وتحسن حالتهم، ليصل إجمالي الحالات المحتجزة في المستشفيات حتى مساء أمس إلى أربع حالات فقط.

وأكد عبد الغفار أن جميع الحجاج المصريين المحتجزين في المستشفيات السعودية حالتهم مستقرة، ويتم متابعتهم، والمرور عليهم عدة مرات يوميا، كما يتم متابعة الحالات التي خرجت بعد التعافي.

وأضاف عبد الغفار أنه تم عمل التحليل السريع للكشف عن فيروس كورونا مجانا بالمطارات والموانئ لـ1590 حاجا، بينهم 1218 تحليلا في مطار القاهرة، و122 تحليلا بمطار برج العرب، بالإضافة إلى 190 تحليلا في ميناء سفاجا، و60 تحليلا بميناء الغردقة، وذلك بناءً على طلب الحجاج، وضمن خدمة «معك حتى تصل بأمان».

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان إنه يجري الاتصال بالحجاج للاطمئنان على حالتهم الصحية، ومتابعتهم لمدة 14 يوما من وصولهم إلى أرض الوطن، من خلال مديريات الصحة في جميع المحافظات، ضمن خدمة معك حتى تصل بأمان، حيث يتم الاتصال بالحجاج والاطمئنان على صحتهم، وتقديم الخدمات الطبية اللازمة حال احتياجهم.