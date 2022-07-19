ننشر تنسيق القبول بمدارس التعليم الفنى فى القاهرة

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من جهته، قال محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إنه يمكن للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية التقدم للمدارس الثانوية العامة والفنية، إلكترونيا من خلال الموقع الإلكترونى على هذا الرابــــــــــــط tansiksec.emis.gov.eg
وأوضح بيان صحفى، صادر عن مديرية التربية والتعليم فى القاهرة، اليوم الثلاثاء، الحدود الدنيا للقبول بالمدارس كالآتى:
- الحد الأدنى للقبول بنظام الخدمات صناعى: 170 درجة لشعب: الكهرباء، الميكانيكا، التبريد والتكييف والسيارات.
- الحد الأدنى للقبول بنظام الخدمات صناعى: 145 درجة لباقى الشعب.
- فصول كهرباء مصر الملحقة على المدارس الصناعية: 240 درجة.
- فصور مهنية ملحقة بالمدارس الصناعية: 170 درجة، للحاصلين على الشهادة الإعدادية المهنية والإعدادية العامة، بالمدارس التى بها أماكن شاغرة.
وأوضحت المديرية أنه يمكن للطلاب الحاصلين على شهادة الإعدادية الأزهرية، التقدم لمدارس التعليم الفنى، ويتم حساب مجموعهم كالتالى (مجموع الدرجات الحاصل عليها الطالب × 280) ÷ المجموع الكلى
وأضافت أنه سيتم النزول بالمجموع عن الحد الأدنى طبقا للأماكن الشاغرة بكل مدرسة بعد موافقة وكيل أول الوزارة، مدير المديرية.
وللاطلاع على الدرجات التفصيلية للالتحاق بمدارس التعليم الفنى بالقاهرة للعام الدراسى 2022/2023، يمكن الاطلاع على الجداول المرفقة أعلاه.
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