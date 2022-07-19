تصوير جوى لمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية

جدة - نرمين السيد - نشرت صفحة العاصمة الإدارية الجديدة على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، صورا جوية من مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية.



جدة - نرمين السيد - نشرت صفحة العاصمة الإدارية الجديدة على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، صورا جوية من مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية. وتتكون مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية، من ستاد بسعة 92 ألف متفرج من الخارج بعد الانتهاء من تركيب الواجهات الخارجية، والصالة المغطاة رقم 1 بسعة 15 ألف متفرج، والصالة المغطاة رقم 2 بسعة 8000 متفرج، وملاعب الأسكواش، وحمام السباحة وملعب التنس ومدينة الخيول العالمية.

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