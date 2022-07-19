محافظ قنا: إلغاء شرط السن للطلبة المتقدمين للمدارس الثانوية الفنية للتمريض

جدة - نرمين السيد - قرر محافظ قنا أشرف الداودى، إلغاء شرط السن للطلبة المتقدمين للمدارس الثانوية الفنية للتمريض، وذلك بناء على القرار رقم 265 لسنة 2022، الذى أصدرته وزارتا الصحة والسكان، والتربية والتعليم والتعليم الفنى.





وقال محافظ قنا فى بيانه، اليوم الثلاثاء، إن القرار نص على أن يلغى البند رقم 3 من المادة رقم 2 من قرار وزيري الصحة والسكان، والتربية والتعليم والتعليم الفنى رقم 630 لسنة 2011، الذى ينص على ألا يقل السن فى بداية العام الدراسى عن 15 عاما، ويجوز النزول بالسن ثلاثة أشهر فى حال احتياج المديرية وعدم استكمال الأعداد المطلوبة، مع مراعاة المجموع الأعلى بالدرجات. وأضاف الداودى: "بناء على ما تقدم، يتم قبول جميع طلبات راغبى التقدم للمدارس الثانوية الفنية للتمريض من خريجى المدارس الإعدادية للعام الدراسى 2021 - 2022 دون التقيد بالسن، بشرط استيفاء باقى الشروط المعلن عنها مسبقا، مع استمرار تلقى الطلبات حتى 31 يوليو الجارى، ودمج ملفات المتقدمين الجدد مع من تقدموا منذ فتح باب التقديم، وتتم المفاضلة بين المتقدمين طبقا لأعلى المجاميع، وتطبيق القواعد للجميع دون إعطاء أولوية لكبار السن، وذلك حرصا على مبدأ المساواة والعدل بين الطلبة".

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