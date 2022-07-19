المجلس التنفيذى بالغربية يوافق على إنشاء محطتى صرف ومعهد دينى

جدة - نرمين السيد - وافق المجلس التنفيذى لمحافظة الغربية على قبول التبرع بـ4 قطع أراض لإقامة معهد دينى بقرية صن الحجر، مكتب بريد بقرية سامول، ومحطتين للصرف الصحى بفيشا سليم وشونى، بجانب نقل ملكية وتسليم خمسة أفدنة من أرض مستشفى صدر المحلة للأمانة العامة للصحة النفسية لإقامة مستشفى للصحة النفسية وعلاج الإدمان بديلاً عن مركز الإدمان بشبرا قاص.





جاء ذلك خلال ترؤس محافظ الغربية الدكتور طارق رحمى اليوم الثلاثاء، اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة بحضور الدكتور حسين الجندى السكرتير العام و نجوى العشيرى السكرتير المساعد، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وأعضاء برلمان الشباب.

وأقر المجلس إعفاء ذوى الهمم من رسوم تراخيص الأكشاك المطلوبة إقامتها من قبل جمعية الأورمان بغرض خدمة ذوى الإعاقة، إلى جانب نزع ملكية عدد من قطع الأراضى لإقامة وحدة طب الأسرة، ووحدة الشئون الاجتماعية ومركز شباب ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وناقش المجلس المقترح المقدم من النائب أحمد يحيى الجحش، بخصوص تقنين وضع مركبات التوكتوك، حيث وجه المحافظ بعقد اجتماعات دورية للمختصين بحضور النواب خلال الشهر الجارى للوصول إلى قرار مناسب يتم إقراره فى اجتماع المجلس التنفيذى القادم.

وشدد المحافظ -خلال الاجتماع- على الرد الفورى والسريع على شكاوى المواطنين، سواء الواردة على منظومة الشكاوى لمجلس الوزراء، صوتك مسموع، مبادرة الغربية بتتغير بيكم، شكاوى أعضاء مجلسى النواب والشيوخ أو التى يتلقاها المحافظ خلال جولاته اليومية.

كما شدد المحافظ على مواجهة التعدى على الأراضى الزراعية أو مخالفة اشتراطات البناء؛ بمنتهى الحزم، إلى جانب التشديد على التطهير المستمر للترع والمصارف.

ووجه بتشديد الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد من التباعد وارتداء الكمامة، خاصة مع بدء الموجة السادسة، وأكد منع دخول أى مواطن لأى مصلحة حكومية دون تقديم ما يفيد بحصوله على اللقاح.

ولفت إلى حملات طرق الأبواب والتى تنفذها مديرية الصحة بالغربية لتقديم لقاحات فيروس كورونا المستجد بالرقم القومى للمواطن فقط دون أى حاجة للتسجيل.