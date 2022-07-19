يضم 16 عنصرا شديد الخطورة.. ضبط تشكيل عصابي للاتجار بالمواد المخدرة والسلاح

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 19 يوليو 2022 08:28 مساءً - استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الجنائية الخطرة من مُتجرى وحائزى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمحكوم عليهم الهاربين .. فقد أكدت معلومات وتحريات أجهزة وزارة الداخلية اختباء عدد (16 عنصر إجرامى شديد الخطورة من بينهم" 10 عناصر جنائية مطلوب ضبطهم فى قضية شروع فى قتل، وآخرين محكوم عليهم فى قضايا متنوعة أبرزها "سرقة بالإكراه – شروع فى قتل – مخدرات") بإحدى مزارع الدواجن بدائرة مركز شرطة طوخ بمديرية أمن القليوبية ، وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمأمورية بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى.. أسفرت عن ضبطهم بالمزرعة المشار إليها وبحوزتهم (22) قطعة سلاح نارى

(15 بندقية آلية - 2 بندقية خرطوش - 3 طبنجات - 2 فرد خرطوش - 46 خزينة - كمية كبيرة من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة ) ، وكذا (كمية من نبات البانجو المخدر وزنت طن - 2,250 كيلو جرام لمخدر الهيروين - 500 جرام لمخدر الحشيش - 10 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - سيارة ربع نقل - كمية كبيرة من المبالغ المالية) ، وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية لحماية نشاطهم الإجرامى والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامى والسيارة للترويج على عملائهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.