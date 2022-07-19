محافظ قنا يتابع إجراءات استلام مشروعات حياة كريمة المُنفذة بالمرحلة الأولى

جدة - نرمين السيد - تابع محافظ قنا أشرف الداودى، اليوم الثلاثاء، تذليل التحديات لاستلام عدد من المشروعات المُنفذة ضمن المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمختلف القطاعات الخدمية.





واستعرض محافظ قنا - حسب بيان - تقرير مجلس الوزراء حول المشروعات المُنفذة ضمن المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمختلف القطاعات الخدمية، مؤكدًا أهمية الدور الإيجابى الذى لعبته توجيهات وقرارات رئيس مجلس الوزراء فى تيسير إجراءات الحصول على الأراضى وتسليمها بالتوازى مع إجراءات التخصيص.

ووجه "الداودى" مسؤولى القطاعات الخدمية بسرعة تيسير إجراءات استلام المنشآت التى تم الانتهاء من تنفيذها ضمن مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة"، تمهيدا لبدء التشغيل التجريبى بها وتقديم الخدمات للمواطنين، مع إعداد تقرير دورى يشمل المشروعات التى تم الانتهاء منها ومطلوب تسليمها، والمشروعات التى ما زال يجرى العمل بها، مشددا بعقد اجتماع أسبوعى بحضور جميع مسئولى الجهات المعنية لسرعة الانتهاء من تسليم مشروعات المرحلة الأولى.

وعلى صعيد آخر - بحث المحافظ مقترحات الحفاظ والاستغلال الأمثل لأراضى أملاك الدولة المستردة ومنع التعدى عليها مرة أخرى.

ووجه محافظ قنا بسرعة تقديم المقترحات من الوحدات المحلية وجهات الولاية على هذه الأراضى، للاستغلال الأمثل لأراضى أملاك الدولة المستردة والبالغ مساحتها 134 ألف متر مبانى، للاستفادة منها فى إنشاء المشروعات الخدمية التى تخدم المواطن القنائى، لافتا إلى ضرورة تضافر جهود "الوحدات المحلية والهيئات والمؤسسات والأجهزة المعنية"، خلال تنفيذ هذه المشروعات على أرض الواقع.

وأكد "الداودى" أهمية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على أراضى أملاك الدولة التى تم استرداها من خلال لجنة إنفاذ القانون، وعدم التصرف بها سواء من خلال البيع أو الاستئجار، ومنع التعدى عليها مرة أخرى.