اختيار 7 مواقع بقرى «حياة كريمة» بأسوان لإنشاء المدارس المجتمعية

وأكد أبو غنيمة فى تصريح، أن لجنة متخصصة نفذت، بناءً على تعليمات محافظ أسوان، المعاينة الميدانية لسبعة مواقع فى قرى مختلقة مقترح إنشاء المدارس المجتمعية بها، منها موقعان بقرية وادى الرديسية وموقع ثالث بقرية الرمادى بحرى بإدفو، بالإضافة إلى قريتى العتمور قبلى والمنشية الجديدة بكوم أمبو، فضلاً عن قريتى وادى خريت وأبو سمبل بنصر النوبة.
ووجه السكرتير العام رؤساء المراكز المستهدف إنشاء هذه المدارس بها بضرورة التنسيق والتعاون مع مؤسسة مصر الخير وهيئة الأبنية التعليمة من أجل الإسراع فى إجراءات التخصيص واستخراج التراخيص اللازمة للبدء فى عمليات إنشاء المدارس المجتمعية، مكلفًا بسرعة إنجاز أعمال توصيل خطوط وشبكات المرافق للمواقع التى تم اختيارها لتنفيذ هذا المشروع الحيوي، علاوة على تحقيق المتابعة المستمرة لمختلف مراحل تنفيذ المشروع من أجل تذليل المشكلات والعقبات وضمان الانتهاء من تنفيذه وفقًا للبرامج الزمنية المحددة له.
جدير بالذكر أن مؤسسة مصر الخير أنشأت 65 مدرسة من قبل، ضمن سلسلة مدارس التعليم المجتمعى على مستوى المحافظة فى المناطق النائية والأكثر احتياجًا، والتى تبعد عن المدارس النظامية بمسافة لا تقل عن 2 كم حيث تستهدف هذه المدارس مواجهة ظاهرة التسرب من التعليم.
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