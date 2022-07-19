سفيرة سويسرا: اعتماد مليار و810 ملايين جنيه لتحسين المياه بمنطقة السيل

جاء ذلك خلال حضورها، اليوم الثلاثاء، احتفالية نظمتها الوكالة السويسرية للتنمية الدولية، بمناسبة افتتاح المرحلة الأولى من مشروع تحسين المياه بمناطق شرق مدينة أسوان بتكلفة 100.5 مليون جنيه، بحضور محافظ أسوان أشرف عطية.
وقدمت السفيرة - خلال كلمتها - الشكر لمحافظ أسوان على حسن استقباله، مقدمة شكرها أيضًا لجميع الشركاء على التعاون الجيد والمثمر، وبناءً عليه قررت سويسرا استكمال التعاون على مدار السنوات الأربعة القادمة.
بدوره، أعرب محافظ أسوان عن سعادته بإعلان السفيرة السويسرية بالموافقة على توفير الاعتمادات المالية للبدء فى المرحلة الثانية بمنطقة السيل لاستكمال أهداف التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة لـ30 ألف مواطن، وخاصة أنها تعتبر من المناطق الساخنة المستهدف تحسين الخدمة بها بالتعاون بين وزارة الإسكان والمحافظة والسفارة السويسرية.
وأشار المحافظ إلى أن قطاع البنية التحتية، الذى من أبرزه مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى يحظى باهتمام كبير وتحقيق طفرة غير مسبوقة بدعم كامل من وزارة الإسكان بقيادة عاصم الجزار، مؤكدًا أن هناك حرصًا كاملًا من المحافظة على تقديم كافة التسهيلات الممكنة إيمانًا منها بالدور المتميز لمشروعات وكالة التنمية السويسرية فى أسوان بشكل خاص.
وأضاف "عطية" أن تنفيذ هذا المشروع الحيوى والممول من الحكومة السويسرية، علاوة على دعم الحكومة المصرية عبر وزارة الإسكان، يعتبر نموذجًا لمشروعات التعاون بين الدول الصديقة، ويسهم فى تحسين الحياه المعيشية مع توفير فرص عمل للشباب.
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