وزير الشباب والرياضة يتفقد مبنى الأكاديمية العربية بالعلمين الجديدة

جدة - نرمين السيد - تفقد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، مبنى الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بالعلمين الجديدة، وكان فى استقباله الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، وأعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية.





جاء ذلك على هامش مشاركة وزير الشباب والرياضة فى فعاليات المرحلة النهائية من مسابقة "رالى ريادة الأعمال"، والتى تنظمها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بمشاركة شباب الجامعات من مختلف محافظات الجمهورية، تزامنًا مع احتفالات يوم الشباب العربى واليوم العالمى لمهارات الشباب.

وأكد وزير الشباب والرياضة خلال جولته بالأكاديمية، أن النجاح الذى تشهده الأكاديمية يمثل نموذجًا رياديًا، من خلال توفير تعليم متميز، معزز بكافة الوسائل التعليمية الحديثة بالاستناد إلى حاجة السوق، إضافة إلى دورها فى تبنى أساليب تدريس حديثة تتواكب مع الثورة التكنولوجية.

وقدم "صبحى" شكره للدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية ولكل المساهمين فيما وصلت إليه الأكاديمية من مكانه على الصعيدين المحلى والدولى.

وقدم الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية شرحًا مفصلًا عن الأكاديمية وكلياتها وفرعها داخل مدينة العلمين الجديدة، معربًا عن فخره واعتزازه باستقبال وزير الشباب والرياضة فى فرع الأكاديمية بالعلمين الجديدة.

رافق الوزير خلال جولته بالأكاديمية كل من الدكتور عبد الله الباطش مساعد وزير الشباب والرياضة للسياسات والتنمية الشبابية، منال جمال رئيس الإدارة المركزية وتدريب الشباب بوزارة الشباب والرياضة.