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ضياء رشوان: المحور السياسي بالحوار الوطنى محور نقاشات اليوم وتفرغ منه 3 قضايا

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احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 19 يوليو 2022 07:27 مساءً - قال ضياء رشوان، المنسق العام لمجلس أمناء الحوار الوطني، إن المحور السياسي كان محور نقاشات اليوم، وتفرغ منه 3 قضايا هي مباشرة الحقوق السياسية وقانون المحليات وحقوق الإنسان.

وأضاف ضياء رشوان، خلال مؤتمر صحفى، أن المناقشات تجرى على أساس أن جميع الأطراف شركاء دون خصومة.

وتابع ضياء رشوان، أن النقطة الثانية، المناقشة النهائية للمادة 18 من اللائحة المنظمة لعمل مجلس الأمناء واللجان والفعاليات المتفرعة عنه المادة المتعلقة باللجان الفرعية والنوعية.

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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