رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 19 يوليو 2022 07:26 مساءً - هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ بمناسبة حلول الذكرى السبعين لثورة 23 يوليو المجيدة. وبهذه المناسبة التاريخية، تقدم رئيس الوزراء للسيد الرئيس بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء الحكومة بأسمى آيات التهاني وأصدق التمنيات، مؤكدا أن هذه المناسبة ستظل دائمًا حاضرة في وجدان الشعب المصري، بما حققته من إنجازات عظيمة لإرساء مبادئ العدالة والمساواة والحرية، وما أحدثته من تغيير في المنطقة العربية والأفريقية ودول العالم الثالث، دفاعًا عن حرية الشعوب وحقها في حياة حرة كريمة.

وفي برقيته، قال الدكتور مصطفى مدبولي: ونحن نحتفل بهذه المناسبة التاريخية، نسأل المولى عز وجل أن يعيدها على سيادتكم، بموفور الصحة ودوام التوفيق، وأن يشملكم بعنايته وتوفيقه؛ كي يتحقق على أيديكم ما يتطلع إليه شعب مصر العظيم من تقدم ورقي وازدهار.