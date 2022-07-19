محافظ جنوب سيناء يبحث مع شركة أمريكية عرض إنشاء حديقة ترفيهية بشرم الشيخ

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال الاجتماع الذى جمعهم اليوم الثلاثاء، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، بحسب بيان صادر عن المحافظة.
واستمع المحافظ لشرح عن المشروع من المسئولين، وطالب بعرض مذكرة تفصيلية تشمل تعريف بالشركة وسابقة الأعمال فى هذا المجال وفكرة عن المشروع وتكلفته لعرضها على الجهات المختصة بالدولة.
وقال المحافظ إن هذا الاجتماع يأتى فى إطار اللقاءات المتعددة مع مسئولى الشركات والجهات المختلفة لمناقشة المقترحات الخاصة بالمشروعات السياحية والترفيهية التى يمكن إقامتها بمدينة شرم الشيخ وعرض فرص الاستثمار فى هذا المجال.
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