أسوان: إزالة 4 حالات تعد بإدفو والسباعية ورفع 7 أطنان مخلفات

وذكرت المحافظة، فى بيان صحفى، اليوم الثلاثاء، أنه فى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بتنفيذ حملة مُكبرة استهدفت تنفيذ 3 قرارات إزالة بمصرف العرب الزراعى بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والإدارة الزراعية، بمشاركة العاملين بالوحدة المحلية، فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بتكثيف أعمال النظافة العامة بنطاق المدينة وتم رفع 7 أطنان من المخلفات والتراكمات بمختلف الأحياء والمناطق السكنية يوميا.
وقامت الوحدة المحلية لمدينة السباعية بتنفيذ حملة لإزالة تعديات على أراضى زراعية فى المهد بمنطقة الشيخ تاج، كما تم رفع الإشغالات بالشارع الرئيسى والمناطق التجارية وشملت 90 حالة إشغال، وتحرير 20 محضر إشغال، بجانب تحرير 5 محاضر تعد على الشارع العام، بينما قامت الوحدة المحلية لمدينة كلابشة بمواصلة أعمال النظافة العامة بالطريق العام والشوارع الداخلية.
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