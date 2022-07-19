رئيس جامعة سوهاج يتابع سير امتحانات الفصل الدراسى الثانى للتعليم المدمج

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس جامعة سوهاج الدكتور مصطفى عبدالخالق، حسن سير العملية الامتحانية لبرامج التعليم المدمج بالجامعة، والالتزام بكافة الإجراءات الوقائية المتبعة ضد فيروس كورونا المستجد وتطبيق قواعد وضوابط أداء الامتحانات داخل اللجان.





جاء ذلك خلال متابعة رئيس جامعة سوهاج، اليوم الثلاثاء، بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى لبرامج التعليم المدمج، للعام الجامعى الحالى 2021/ 2022، التى يؤديها 565 طالبًا وطالبة، وتستمر حتى 29 يوليو الجارى.

وأوضح رئيس جامعة سوهاج -بحسب بيان- أنه تمت تهيئة الأجواء الملائمة وتوفير كافة سبل الراحة لضمان استمرار الامتحانات بشكل مستقر.

وأضاف أن الإمتحانات يؤديها طلاب برامج العلوم العربية والإسلامية بالشراكة مع جامعة المنيا، بالإضافة إلى طلاب برامج التعليم المفتوح بالنظام القديم، لافتًا إلى أن الامتحانات تجرى داخل لجان مجمع المدرجات المركزى بمقر الجامعة القديم، وذلك على فترتين.