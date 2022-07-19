رئيس جامعة سوهاج يتابع سير امتحانات الفصل الدراسى الثانى للتعليم المدمج

جاء ذلك خلال متابعة رئيس جامعة سوهاج، اليوم الثلاثاء، بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى لبرامج التعليم المدمج، للعام الجامعى الحالى 2021/ 2022، التى يؤديها 565 طالبًا وطالبة، وتستمر حتى 29 يوليو الجارى.
وأوضح رئيس جامعة سوهاج -بحسب بيان- أنه تمت تهيئة الأجواء الملائمة وتوفير كافة سبل الراحة لضمان استمرار الامتحانات بشكل مستقر.
وأضاف أن الإمتحانات يؤديها طلاب برامج العلوم العربية والإسلامية بالشراكة مع جامعة المنيا، بالإضافة إلى طلاب برامج التعليم المفتوح بالنظام القديم، لافتًا إلى أن الامتحانات تجرى داخل لجان مجمع المدرجات المركزى بمقر الجامعة القديم، وذلك على فترتين.
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