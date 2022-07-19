عاجل.. رئيس أمناء الحوار الوطنى: لا نوزع غنيمة.. ونحاول الوصول إلى توافق

جدة - نرمين السيد - وأوضح رشوان فى مؤتمر صحفى مساء اليوم "نحن فى الحوار الوطنى لا نوزع غنيمة بل نقتسم أعباء، ونحن هنا تنصرف إلى كل من تطوع وشارك فى الحوار".
وأضاف رشوان "نحاول الوصول إلى توافق ولا يوجد تصويت فى قاعدة اللجان ولا مجلس الأمناء؛ لأننا نُقدم قاعدة التوافق".
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