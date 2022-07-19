محافظ أسوان وسفيرة سويسرا يفتتحان مشروع تحسين مياه الشرب

جدة - نرمين السيد - افتتح محافظ أسوان أشرف عطية، وسفيرة دولة سويسرا بمصر إيفون باومان اليوم الثلاثاء، مشروع تحسين مياه الشرب لخدمة 65 ألف نسمة بمناطق خور عواضة والخطارية والأمبركاب شرق مدينة أسوان، مع استكمال باقى شبكات ووصلات منطقة الناصرية بتكلفة إجمالية 100.5 مليون جنيه.





وأشاد محافظ أسوان، فى بيان صحفى، بالمشروع الحيوى والذى سيلبى احتياجات أهالى شرق مدينة أسوان من مياه الشرب النقية ويقضى على معاناة ومشاكل متراكمة منذ سنوات عديدة فى ظل وقوع هذه التجمعات السكنية على مرتفعات جبلية وتضاريس صعبة لمد شبكات المياه، مشيدا بالتعاون مع الجانب السويسرى فى توجيه منح الوكالة السويسرية للتنمية الدولية لمشروعات هادفة تنموية تحقق التنمية المستدامة.

من جانبها، أعربت السفيرة السويسرية عن سعادتها اليوم برؤية نتائج المشروع الخاص بمياه الشرب الممول من قبل سويسرا من محطة الرفع والخزانات، مشيرة إلى أن المشروع سيقوم بتوفير مياه شرب لأكثر من 65 ألف نسمة.

يذكر أن هذا المشروع المتكامل يهدف لتحسين خدمة مياه الشرب بمناطق شرق مدينة أسوان بدءا من تنفيذ مشروع " الوصول المتكافئ للمياه بجودة وكفاءة عالية " بمنطقة الناصرية فى الفترة من 2012 إلى 2016، والذى خدم حوالى 35 ألف نسمة، ثم هذا المشروع لخدمة أهالى مناطق خور عواضة والخطارية والأمبركاب، كما أنه يتم بالتوازى مع تنفيذ مكون البنية التحتية للمشروع السويسرى، وتم تنفيذ مكون الحوكمة وتأهيل قدرات العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى، بجانب تنفيذ العديد من قوافل التوعية ومحلات طرق الأبواب لرفع درجة الوعى لدى المواطنين وتفعيل مشاركتهم ودورهم فى التعامل والحفاظ على استمرارية التشغيل والاستدامة من خلال تنفيذ حزمة أنشطة وفعاليات عديدة.