عاجل- أمناء الحوار الوطنى يثمن قرارات العفو الرئاسى عن بعض المحكومين

جدة - نرمين السيد - ثمن مجلس أمناء الحوار الوطنى، اليوم الثلاثاء، قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بالعفو عن بعض المحكومين، معربا عن تطلعه بمواصلة استكمال قرارات الرئيس بالعفو عمن لم يقترف دما أو يخرب.





وقال ضياء رشوان، رئيس مجلس أمناء الحوار الوطنى، خلال مؤتمر صحفى: "انتهينا فى اجتماع مجلس الأمناء لبعض التوصيات، وبعد استعراض القرارات والإجراءات الرئاسية وقرارات العفو، وثمنت اللجنة هذه الإجراءات وتأمل استكمال قرارات الرئيس بالعفو عمن لم يقترف دما أو يخرب".

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