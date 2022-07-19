محافظ دمياط تتابع أخر المستجدات بمشروع تطوير المناطق غير المخططة بـ7 مناطق

جدة - نرمين السيد - تابعت محافظ دمياط الدكتورة منال عوض، أخر المستجدات بمشروع تطوير المناطق غير المخططة الذى يجرى تنفيذه بـ 7 مناطق بمدينة دمياط وتشمل "المنطقة القديمة، السيالة، السنانية، الأعصر، غيط النصارى، المنيا وشط الملح"، وذلك بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية.





واستهلت المحافظ جولتها التفقدية بزيارة منطقة البلابلة بالمنطقة القديمة لمتابعة ما تم تتفيذه أعمال لرصف الشوارع الداخلية ببلاطات الإنترلوك بعد الانتهاء من عمليات مد وإحلال شبكات المرافق والحماية المدنية، موجهة بتسوية الأرصفة الجانبية ومراجعة بلاعات صرف الأمطار والتأكد من مطابقة الميول والمناسيب للاشتراطات المحددة. كما تفقدت عوض منطقة المثلث بالسنانية، واستهلتها بمناقشة خطة تطوير شارع الصيدلية لتوسعته ورصف حارتيه بالأسفلت وإنشاء جزيرة وسطى، مؤكدة وضع مخطط تطوير متكامل وجعله محورا جديدا يتناسب مع أهمية هذا الشارع الذى يشهد كثافة مرورية عالية، مشيرة إلى أنه تم التنسيق مع قطاع الكهرباء لمراجعة أعمدة الإنارة والكهرباء. واستكملت المحافظ جولتها بتفقد الشوارع الداخلية التى شهدت أعمال الرصف بالإنترلوك، حيث أكدت على الالتزام بالمواصفات الفنية ومراجعة جميع الملاحظات، موجهة الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط برفع الإشغالات وإزالة كافة المخالفات بتلك المناطق.

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