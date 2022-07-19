حياة كريمة.. محافظ الغربية يبحث الموقف التنفيذى لأعمال المرافق بقرى زفتى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده المحافظ، اليوم الثلاثاء، لوضع آليات للتعاون والتنسيق بينها لضمان انتهائها من الأعمال فى الوقت المحدد، وذلك بحضور نجوى العشيرى السكرتير المساعد وإبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى، ورؤساء شركات مياه الشرب والصرف الصحى، الهيئة القومية للصرف الصحى، وشركة الاتصالات، وشركة الغاز، وشركة الكهرباء وأعضاء المكتب الفنى للمحافظ.
وطالب المحافظ، خلال الاجتماع، رؤساء الشركات بالتنسيق المستمر وسرعة إنهاء الأعمال طبقًا للجدول الزمني، موجهًا الجهات المعنية بالمتابعة اليومية مع الشركات المنفذة لتقدم نسب الإنجاز طبقًا للجدول الزمنى المُتفَق عليه.
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