محافظ الإسكندرية يُشدد على تكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات

جدة - نرمين السيد - شدد محمد الشريف محافظ الإسكندرية على رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بتكثيف حملات مُتابعة تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال وإزالة الإشغالات والتعديات مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالفين.





وبحسب بيان صحفى صدر عن المحافظة، اليوم الثلاثاء، فقد نفذت الأحياء بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية حملات مُكبرة لتطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال العامة على مستوى الأحياء.

وأسفرت هذه الحملات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية عن التحفظ على 362 حالة إشغال متنوع بالإضافة لتحرير 95 محضرا متنوعا ما بين بيئة وصحة وطب بيطرى وقوى عاملة وتموين وتفتيش صيدلى وإشغال طريق ورخص محلات وفرض غرامات فورية بنحو 115 ألف جنيه على المحلات غير الملتزمة بتطبيق المواعيد الصيفية.

وأكد الشريف، تواصل الحملات على مستوى الأحياء لمُتابعة تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال العامة وإزالة جميع الإشغالات والتعديات.

وفى نفس السياق، وجه الشريف خلال جولة تفقدية، داخل قرية النخيل بحى العجمى للاطمئنان على نظافة الشوارع وتحسين مستوى الخدمات، الأجهزة برفع تراكمات القمامة وإزالة كافة الإشغالات فى القرية استجابة لشكاوى الأهالى.

وأكد الحرص على تقديم كامل الدعم لتحسين مستوى النظافة والخدمات والمرافق بقرية النخيل، مشيرا إلى أن المحافظة تلقت عديد الشكاوى من الأهالى، وعلى الفور تم توجيه جميع الأجهزة التنفيذية المعنية للتعامل الفورى مع تلك الشكاوى، حيث تم تكثيف الحملات المركزية ورفع أكثر من 2600 طن قمامة خلال أسبوعين.

وكلف المحافظ رئيس حى العجمى بتكثيف الحملات اليومية فى القرية بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية، قائلا: "إننا مستمرون فى أعمال تحسين الخدمات فى القرية، من خلال التنسيق مع جميع الجهات المعنية من شركة نهضة مصر والرصد البيئى والمتابعة الميدانية".

وأكد المحافظ، استمرار غلق شاطىء النخيل، مشيرا إلى أن الشاطئ ذات خطورة عالية، وممنوع النزول به نهائيا حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين.