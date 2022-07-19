رفع 5 أطنان مخلفات وقمامة بمركز الحسنة فى وسط سيناء

جدة - نرمين السيد - قال رئيس مركز ومدينة الحسنة بوسط سيناء سعد خليل بغدادى، إنه تم إزالة 5 طن مخلفات وقمامة وفقًا لتوجيهات المحافظ الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة باستمرار حملات النظافة ورفع التراكمات من الشوارع والأحياء.





وأكد "بغدادى"، فى بيان اليوم الثلاثاء، تواصل رئاسة مركز ومدينة الحسنة أعمالها اليومية لتجميل ونظافة المدينة وظهورها بالشكل اللائق والحضارى، منوهًا بأن فريق العمل الميدانى أزال جميع التراكمات من القمامة والأتربة والمخلفات الصلبة بالحى الغربى أمام قسم الشرطة وشارع المجلس وأمام الإدارة التعليمية والمحلات التجارية. وأشار إلى أن ذلك يأتى ضمن جهود رئاسة مركز ومدينة الحسنة للحفاظ على صحة وسلامة جميع المواطنين ولتوفير بيئة صحية خالية من مسببات الأمراض والأوبئة، خاصة فى ظل انتشار العدوى والفيروسات المستجدة حاليًا. وناشد المواطنين بمراعاة قواعد الأمن والسلامة العامة، وإلقاء القمامة فى الصناديق المخصصة لها بكل حى حرصًا على المظهر العام للمدينة، وحتى يستطيع عمال النظافة رفعها بصورة سهلة وحضارية.

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