محافظ الفيوم يوجه بتكثيف الحملات المواقف لمراقبة تعريفة الركوب

جدة - نرمين السيد - وجه محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصارى، بتكثيف ‏الحملات التفتيشية على كافة الطرق والمواقف بمختلف أنحاء المحافظة خلال الفترة المقبلة لإلزام السائقين بتعريفة المواصلات الجديدة وخطوط السير المقررة، وعدد الركاب لكل سيارة.





وشدد الأنصارى، فى بيان اليوم الثلاثاء، على ضبط السيارات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيالها، منوها بأنه تم رصد مخالفتين لزيادة تعريفة الركوب خلال حملة تفتيشية مكبرة بكمين كوم أوشيم بطريق (الفيوم/القاهرة) للتأكد من التزام سائقى سيارات الأجرة بتعريفة الركوب الجديدة. وفى السياق ذاته، تفقد المهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، سير العمل بموقف سيارات الأجرة بخط (الفيوم/القاهرة) وموقف سيارات الأجرة بخطى سنورس وطامية؛ للاطمئنان على انتظام حركة السيارات، وعدم وجود أى شكاوى من المواطنين، وتم التشديد على سائقى سيارات الأجرة بضرورة الالتزام بخطوط السير والتعريفة المقررة، والتنبيه على المواطنين بعدم دفع أية زيادة بتعريفة المواصلات، والإبلاغ الفورى عن أى شكاوى تتعلق بتعريفة الركوب عبر أرقام غرفة عمليات المحافظة (2168041 - 2168043 - 2168042).

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