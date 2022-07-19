قافلة جامعة الأزهر الطبية لمنطقة الإباجية تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين

جدة - نرمين السيد - ذكرت المنظمة العالمية لخريجى الأزهر أن القافلة الطبية والتنموية والتوعوية التى سيرتها جامعة الأزهر أمس لأهالى منطقة الإباجية بمحافظة القاهرة شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين.





وأوضحت المنظمة، فى بيان اليوم الثلاثاء، أن هذه القافلة تم تنظيمها بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى، وتحت رعاية الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر، وخالد عبد العال محافظ القاهرة، وتحت إشراف الدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

وأضافت أنه تم توقيع الكشف الطبى على عدد من الحالات المرضية فى تخصصات (باطنة - أطفال - عظام - نساء - رمد - مسالك - جراحة - أنف وأذن"، كما تم صرف علاج لبعض المواطنين، وتحديد مواعيد لإجراء العمليات الجراحية اللازمة لبعض الحالات بمستشفيات جامعة الأزهر بالقاهرة، كما تواجدت فرق تطعيم مصل لقاح كورونا.

وأوضحت أنه على الجانب التوعوى والتثقيفى نظمت عدة أنشطة شملت امتحانات تحديد مستوى لمنتسبى فصول محو الأمية من أهالى المنطقة، وتخصيص دورات لمحو الأمية لبعض المواطنين وإدراج أسمائهم فيها، وأيضا عقد ندوة حول فقه المرأة وندوة لتوعية الشباب حول خطورة الإدمان وتعاطى المخدرات، وأقيمت هذه الفعاليات بمركز شباب الإباجية بالقاهرة.

وأكدت الحرص على الاهتمام بالجانب التوعوى للصغار والنشء فقامت بتوزيع بعض أعداد مجلة نور وإصداراتها المختلفة على أطفال المنطقة وتشجيعهم على القراءة ومتابعة إصداراتها المتنوعة بمحتواها الجاذب للأطفال، ومشاركة الأطفال عن طموحاتهم وآمالهم المستقبلية من قبل القائمين عليها.

وشارك فى فعاليات اليوم مديرية الشئون الصحية بالقاهرة ووزارة الصحة، فريق طبى متكامل من تخصصات مختلفة من جامعة الأزهر، مديرية الشباب والرياضة وحى الخليفة، الهيئة العامة لتعليم الكبار.