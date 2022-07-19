إحلال وتجديد 19 مدرسة بالشيخ زويد رفح بشمال سيناء

جدة - نرمين السيد - قال محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة، إنه تقرر إحلال وتجديد 6 مدارس متطورة فى الشيخ زويد وجنوب رفح فى خطة الهيئة العامة للأبنية التعليمية، ووضع باقى المدارس "13 مدرسة" كإحلال وتجديد فى الخطة المقبلة عن عامى 2023 / 2024.





وأكد محافظ شمال سيناء، خلال لقائه اليوم الثلاثاء، مع رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية يسرى عبد الله، استعداد الهيئة لتلبية كافة مطالب المحافظة وتجهيز المدارس المتضررة من فرش وأثاث وغيره، علاوة على إنشاء مدرسة التلول الصناعية البحرية لتكون متخصصة فى بناء وصناعة السفن.

وأشار إلى إقامة 3 مدارس فى أرض المتفوقين بالعريش، وكذا إقامة توسعات فى 5 مدارس بكل من العريش وبئر العبد، لافتا إلى أنه تمت الموافقة على إدراج إقامة مبنى إدارة العريش التعليمية فى الخطة المقبلة.

وفى سياق منفصل، أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة شمال سيناء عن توزيع الدفعة الأولى من لحوم صكوك الأضاحى على المستحقين بقرى الشيخ زويد، بناء على توجيهات وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة ومحافظ شمال سيناء.

وذكرت مديرية الأوقاف - فى بيان - أنه تم توزيع الدفعة الأولى والتى تقدر بطنين اثنين من اللحوم على المستحقين من الأسر الأولى بالرعاية فى قرى الشيخ زويد، حيث تم توزيعها بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة شمال سيناء ومركز ومدينة الشيخ زويد.

وأشاد المحافظ الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، بجهود وزارة الأوقاف فى توفير لحوم الأضاحى للأسر المستحقة فى مختلف قرى شمال سيناء وخاصة القرى بالشيخ زويد ورفح.