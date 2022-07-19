انت الان تتابع خبر وزارة إسكان القاهرة تفرض رسوم 20 جنية على ممشى أهل مصر اليوم. والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، إن الجزء السطحي من ممشى أهل مصر مجاني وسيظل هكذا، ولكن التذكرة التي تم فرضها والمقدره بـ 20 جنيها، شاملة على الجزء السفلي وشاملة كل الخدمات والباركينج.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج تلفزيوني “حديث القاهرة”، المذاع عبر قناة القاهرة والناس ويقدمه الإعلامي خيري رمضان والإعلامية كريمة عوض، أن الجزء السفلي من ممشى أهل مصر يحتوى على مشروعات استثمارية وحصل تعديات واشغالات عشوائية وسلوك غير حضاري، لافتا إلى أن الممشى داخل النيل مجاني ولم يفرض عليه أي رسوم.وأضاف أن ممشى أهل مصر مشروع ضخم على مستوى نهر النيل ومصر بالكامل وتم افتتاح المرحلة الأولى منه، وفي شركة قائمة على الصيانة بعدما حدث من عمليات تخريب وتكسير أعمدة”.